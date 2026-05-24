◇ナ・リーグドジャース―ブルワーズ（2026年5月23日ミルウォーキー）ドジャース・佐々木朗希投手（24）が23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に先発。初回に3点を失う苦しい立ち上がりとなった。先頭打者のチョウリオに2球目の真ん中付近への直球を中越えへの二塁打とされると、続くチュラングに4球目の外角低めスプリットを左翼線へ二塁打された。わずか6球で先制を許すと、3番ボーンの投ゴロを処理して一塁へ