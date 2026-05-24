ホワイトソックスは２３日（日本時間２４日）、球団公式ＳＮＳなどでサム・アントナッチ内野手のデッドボール総集編を作成して公開。ファンの反響を呼んだ。フォーカスされたのは今年、メジャーデビューを果たしたアントナッチ。主に１番を打ち、打率・２７８をマークしているが、特筆すべきは１０死球。球団は「チームのために体を張っている」と記し、ここまで受けた死球の映像をまとめて作成。その上で「キャリア初の３３試