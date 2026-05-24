中国北部の山西省の炭鉱で22日に発生したガス爆発事故による死者は、これまでに82人にのぼり、2人が依然行方不明となっています。中国国営の新華社通信によりますと、山西省長治市にある炭鉱の坑内で発生したガス爆発で地元当局が23日夜、会見を行い作業員82人が死亡したと明らかにしました。これまで90人が死亡したと伝えられていましたが当局は、炭鉱企業側が作業員の正確な人数を把握していなかったことが原因と説明しています