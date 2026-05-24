今年の夏はユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で、とびきりの“お祭り騒ぎ”を体験しませんか？ 開業25周年を迎えるUSJでは、2026年7月30日(木)〜11月19日(木)まで、大人気アニメ『ONE PIECE』の世界に没入できる「ワンピース・プレミア・サマー 2026」を開催します。今年の目玉は、絶世の美女ボア・ハンコック率いる「九蛇海賊団」の参戦です。さらに、毎年人気の「サンジの海賊レストラン」抽選販売や、ONE PIECEバージョ