開催：2026.5.24 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 0 - 2 [ナショナルズ] MLBの試合が24日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとナショナルズが対戦した。 ブレーブスの先発投手はグラント・ホームズ、対するナショナルズの先発投手はジェーク・アービンで試合は開始した。 4回表、5番 ディラン・クルーズ 3球目を打ってレフトスタンドへのホ&