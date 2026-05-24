●信用売り残増加ランキング【ベスト50】 ※5月15日信用売り残の5月1日信用売り残に対する増加ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1563銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 売り残信用倍率 １． ＡＲＣＨＩＯ 7,245 10,0101.41 ２． 飯田ＧＨＤ