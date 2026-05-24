「007」のジェームズ・ボンド役や「マンマ・ミーア！」シリーズなどで知られるピアース・ブロスナンが、73歳の誕生日を迎えた。誕生日には妻キーリー・シェイ・ブロスナンと共にニュージーランドで祝ったようだ。【写真】73歳になったピアース・ブロスナン、妻キーリーが素敵な笑顔ショットをシェア現地時間5月16日、キーリーがインスタグラムを更新し、「愛する人、誕生日おめでとう！夢が全て実現しますように」というメッ