筆者の話です。母からの頼みごとに応じ続ける中で、断れない自分に気づきました。繰り返されるやり取りの中で、少しずつ見え方が変わっていきます。 増える頼みごと 「これを買ってきてほしい」実家の母からの頼みごとは、休みのたびに増えていきました。買い物や送迎など、内容はどれも日常的なものです。「これくらいなら、できる範囲で応えてあげたい」と思い、その都度予定を調整して対応していました。 冷蔵庫の