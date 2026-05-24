◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第３日（２３日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）ブリヂストン契約プロの宮里藍さんが２３日、大会会場でジュニアゴルファーを対象にレッスン会を行った。小学１〜６年生の１０人が参加。宮里さんがグリップの握り方、アドレス時の足の向きやフィニッシュ時の向きの調整など丁寧にアドバイスを送った。参加者は熱心に聞き入りながらボールを打ち、打球の