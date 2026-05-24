◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（２３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ブルワーズ戦に先発し、初回にわずか６球で先制を許した。レギュラーシーズンでは初のブルワーズ戦。１番チョウリオに２球目の９７・６マイル（約１５７・１キロ）直球を中越え二塁打とされると、２番チュラングには４球目のスプリッ