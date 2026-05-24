「犬はどうでもいい」と前の家族に置き去りにされてしまったわんこ。床下で生き延びていたところを保護され、縁あって新しいご家族の元へとお迎えされると……。現在の姿がSNSに投稿されると、記事執筆時点で10万回以上再生され、「とっても良いお顔」「あぁ、、涙が枯れるまで泣いてしまうではないか」といった声が寄せられました。 【動画：『犬はどうでもいい』と置き去りにされ、床下に住み着いた捨て犬→家族に迎えて1年後