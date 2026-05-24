「秘境の温泉」というと、深山幽谷の地にある、たどり着くのも困難な隠れ里のイメージがある。切明温泉はそのイメージどおりの、まさしく秘境の温泉だ。アクセスは新潟県・津南町から国道405号線を辿り、1時間〜1時間20分程度。国道なのに道幅は狭く、くねくねとしていて、秘境ムードいっぱいだ。縄文の気配が残る土地に湧く温泉切明温泉の川原に湧く野天風呂日本屈指の豪雪地帯だけあって、冬の間、秋山郷はすっぽりと雪に包まれ