ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）のプレーオフ2第10節が23日に行われ、来季のカンファレンスリーグ（ECL）出場権を争うゲンクはアウェイでルーヴェンと対戦。日本代表MF伊東純也とMF横山歩夢のゴールによって2−0で勝利した。この試合で伊東と横山はいずれも『4−2−3−1』の左右ウイングで先発。対するルーヴェンではDF大南拓磨、MF明本考浩が先発出場し、日本人4選手が同時にピッチに立った。試合はルーヴェンの日