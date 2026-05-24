立石の勢いのある打撃シーンが注目を浴びている（C）産経新聞社阪神の黄金ルーキー、立石正広の勢いが止まらない。阪神は5月23日に行われた巨人戦（東京ドーム）に3−0の完封勝利。「1番・左翼」で先発出場した立石のパフォーマンスが光った。【動画】どんだけ打つんだ…立石のタイムリーシーン3回にチーム初安打を放つと0−0で迎えた5回二死二、三塁の好機に相手先発フォレスト・ウィットリーの外角高め154キロをしっかり捉