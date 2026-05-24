◇米男子ゴルフツアーCJカップ・バイロン・ネルソン第3日（2026年5月23日テキサス州TPCクライグランチ＝7385ヤード、パー71）第3ラウンドが行われ、2位から出た平田憲聖（25＝ELECOM）は1イーグル、2バーディー、3ボギーの70で回り、通算14アンダーの12位に後退した。首位とは7打差。51位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は1イーグル、4バーディー、ボギーなしの65をマークし、13アンダーの16位に浮上した。