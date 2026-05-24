◇WBA・WBC世界ヘビー級タイトルマッチ王者 オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）＜12回戦＞リコ・バーホーベン（オランダ）（2026年5月23日エジプト・ギザ）プロボクシングのWBA・WBC・IBF3団体統一世界ヘビー級王者オレクサンドル・ウシク（39＝ウクライナ）が元キックボクサーのリコ・バーホーベン（37＝オランダ）に11回2分59秒TKO勝ちし、王座防衛に成功した。ウシクはプロ戦績を25戦全勝（16KO）とした。巨体をや