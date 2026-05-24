◇プロ野球パ・リーグ 西武4-1オリックス(23日、ベルーナドーム)西武の西口文也監督がオリックス戦に勝利、野手陣についてコメントしました。1番で出場のカナリオ選手はこの日2安打1打点の活躍。4打席中3打席で初球を打ちましたが、「カナリオは積極的に打つバッターなのでいいと思います。いつも先頭の初回、絶対アウトになって帰ってくるけど（笑）。まあまあそこを気にせずに、どんどん振っていってくれたらいいと思っています