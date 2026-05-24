職場にいる厄介な人に話しかけられたらどうすればいいか。コミュニケーション術に詳しいコンサルタントの岡本康平さんは「面倒な人に話しかけられたら、ストレスやトラブルを回避しながら対応していきたいもの。相手のペースに巻き込まれず、自分の時間と精神を守りながら大人の対応を貫くことが大切だ」という――。※本稿は、岡本康平『100％好かれる 人たらしの習慣』（総合法令出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock