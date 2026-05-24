■「新事業を生み出す起業家的人材」を育てたい21世紀に入って以降、国内外の多くの企業や産業にとっての成長エンジンのひとつは、グローバル化だった。しかし2010年代の後半になると、それまで成長を続けていた世界の貿易の伸びが停滞するようになっていく。そして2020年代以降の世界では、政治的あるいは安全保障上の観点からグローバル化に逆行する動きが広がり、グローバル化を成長のエンジンと期待することは難しくなっている