A24製作、ドウェイン・ジョンソン主演・プロデュースの映画『スマッシング・マシーン』より、特別映像とメイキング画像が届けられた。本作は、総合格闘技PRIDE創成期に“霊長類ヒト科最強”と恐れられた伝説の格闘家マーク・ケアーの軌跡を描く実話映画。映像では、作品に参加したプロ格闘家たちや、マーク・ケアー本人、バス・ルッテンが当時を振り返っている。 主人公マーク・ケア&