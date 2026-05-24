2025年、日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークス。しかし、昔から「強い球団」だったわけではない。1994年に監督に就任した王貞治氏が、弱小だったチームを常勝軍団へと変貌させた。そもそも、なぜ「世界の王」がホークス監督を選んだのか。当時、最前線で交渉に当たった瀬戸山隆三さんに、ノンフィクションライターの日比野恭三さんが聞いた――。写真＝時事通信フォト試合終了後、握手しながら笑顔で観客の声援にこたえるダイエ