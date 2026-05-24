ガールズグループBilllieの日本人メンバー・ツキが、圧巻のスタイルを披露した。ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字を添えて写真を投稿した。【写真】ツキ、圧巻の“メリハリ体型”公開された写真には、白のベアトップにフレアデニムを合わせたツキの姿が収められている。タイトなトップスからは、メリハリのあるスタイルと美しいボディラインが際立ち、視線を奪った。さらに、どこか妖艶な雰囲気も漂わせ、見る者