ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は２４日、第７９回カンヌ国際映画祭で女優の岡本多緒が女優賞を受賞したことを報じた。番組冒頭で司会を務める膳場貴子アナウンサーは「今朝にかけて入ってきたうれしいニュースからです」と案内。第７９回カンヌ国際映画祭の授賞式が２３日夜（日本時間２４日未明）、フランス南部のカンヌで行われ、濱口竜介監督の映画「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）に主演した