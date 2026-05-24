今日24日は、低気圧が近づく東北や北海道で雨の範囲が広がるでしょう。晴れ間が出る所では気温が上がり、九州は最高気温30℃以上の真夏日の所がありそうです。関東は昨日23日のような肌寒さは解消されるでしょう。北日本を中心に雨今日24日は、低気圧が北海道や東北に近づき、梅雨前線が沖縄本島の周辺に停滞するでしょう。北海道は天気が下り坂となり、南西部から雨の範囲が広がりそうです。東北は雲に覆われ、昼過ぎにかけては広