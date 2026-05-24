DeNAのダヤン・ビシエド内野手（37）が現役引退を決断したことが24日、分かった。シーズン序盤での異例の申し入れに球団側は慰留したものの、本人の意思が固いという。キューバ出身のビシエドはホワイトソックスなどでのプレーを経て、16年から9年間、中日に在籍。18年に首位打者（打率・348）と最多安打（178安打）のタイトルを獲得し、18〜19年にベストナイン、20〜21年にゴールデン・グラブ賞を受賞するなど攻守で主力とし