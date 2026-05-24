【ワシントン＝中根圭一】２３日午後６時頃、米国の首都ワシントンのホワイトハウス付近で数十発の銃声があり、ホワイトハウスが一時封鎖された。米メディアが一斉に報じた。米大統領警護隊（シークレットサービス）が警戒に当たっている。米ＮＢＣニュースによると、シークレットサービスと容疑者の間で、銃撃戦が発生した。少なくとも２人が撃たれ、負傷した。米当局者の話として、うち１人は容疑者とみられているが、もう１