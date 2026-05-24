「広島５−３中日」（２３日、バンテリンドーム）広島の名原典彦外野手（２５）が初の１番抜てきに応えた。２試合連続スタメン出場し、２安打をマーク。初回の第１打席で中前打を放ち、先制のホームを踏むと、四回には左前へはじき返した。試合後は初のヒーローインタビューに登場し、初々しい笑顔を見せた若鯉。２１日に支配下登録されたばかりのフレッシュな力が、チームの起爆剤となっている。新井監督の主な一問一答は以下