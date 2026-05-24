今年2月に還暦を迎えた薬丸裕英さん（60）が5月25日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】今年で還暦！「激甘じいじ」こと薬丸裕英さん1981年、ドラマ「2年B組仙八先生」でデビューし、翌1982年には本木雅弘さん、布川敏和さんと「シブがき隊」を結成、「NAINAI16」で一躍、スターダムを駆け上がると、1988年に解散するまでアイドル界のトップを走り続けました。1990