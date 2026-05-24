無違反でも「ゴールド免許」を失うことがある？安全運転を続けるドライバーにとって、「ゴールド免許」はひとつの誇りともいえる存在です。更新時の講習時間が短く、自動車保険の割引が受けられるなどメリットも多く、「できればずっと維持したい」と考えている人も少なくありません。【画像】「えっ…！」これが自慢したくなる激レア「ピンクの免許証」です！ 画像を見る！（21枚）しかし、無事故・無違反を続けていても、