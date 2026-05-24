私はハルカ、夫のダイスケとは数年前に縁あって結婚しました。義両親もとても優しいし、親族の方々も親切な人ばかりで、ありがたいことにいわゆる「嫁姑問題」とは無縁です。特に私が慕っているのは、義姉のミキコさん。仕事も家事も完璧にこなしていて、いつも穏やか。そして頭の回転も速くて、いつでもウィットに富んだ話をしてくれるんです。しかも嫌味がなくて、本当に憧れの人。ここだけの話、実の姉よりも慕っているかもしれ