＜ブリヂストンレディス 3日目◇23日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞前日、強い雨風のなかプレーしたが無効となった尾関彩美悠は、アテストを終えると「長くて疲れました」と一言。仕切り直しとなった第2ラウンドを、午前組でプレーした選手のなかではベストタイとなる「71」で終えた。【写真】まだあどけない！プロテスト合格時の尾関彩美悠と豪華な同期たち「朝は寒いし、風も強かっ