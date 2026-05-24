＜ヴィジット・ノックスビルオープン3日目◇23日◇ホストン・ヒルズCC（テネシー州）◇7267ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーの第3ラウンドが終了した。21位から出た石川遼は7バーディ・1ボギーの「65」をマーク。首位と6打差のトータル15アンダー・8位タイに浮上した。【写真】石川遼の竹ぼうき素振り杉浦悠太は6バーディ・1ボギーの「66」でプレー。21位からトータル14アンダー・15位タイとしっかり順位を上げ