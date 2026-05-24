「広島５−３中日」（２３日、バンテリンドーム）久々の白星にも満足感はない。広島・森下暢仁投手は試合を振り返る上で、「今日は本当にチームのみんなに助けてもらいました」と周囲に感謝した。先発し、６回７安打３失点。攻撃陣が劣勢から逆転し、救援陣がリードを守り抜いて３勝目が舞い込んだ。「立ち上がりが良くなかった」という課題と反省を胸に、引き締まった表情で前を向いた。序盤は苦しい投球を強いられた。１点