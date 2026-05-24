◇米男子ゴルフ下部ツアービジット・ノックスビル・オープン第3日（2026年5月23日テネシー州ホルストンヒルズCC＝7267ヤード、パー71）第3ラウンドが行われ、21位から出た石川遼（34＝CASIO）は7バーディー、1ボギーの65をマークし、通算15アンダーで8位に浮上した。トップと6打差。同じく21位から出た杉浦悠太（24＝フリー）は6バーディー、1ボギーの66で回り、14アンダーで15位に上がった。