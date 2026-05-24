「広島５−３中日」（２３日、バンテリンドーム）頼もしい４番が試合を決めた。同点の七回だ。１死一塁で打席に立った広島・坂倉将吾捕手が吉田の１４７キロを振り抜く。鋭い打球は右中間を真っ二つに破り、決勝点をもたらした。「昨日やられていたので、打ってやろうと思っていました。真っすぐが良いなと思っていたので、絶対に振り負けないようにいこうと思っていました」。前夜空振り三振を喫していた左腕に雪辱を果たす