汗ばむ季節になると気になるのが、枕のニオイ。毎日枕カバーを替えていても、寝汗や皮脂は枕本体にたまっているかも…と考えると、不安になる人も多いはず。とくに夏は、顔や首まわりが蒸れやすく、枕の清潔感が睡眠中の快適さにも関わってくる。そこで取り入れたいのが、本体まで洗える“丸洗いOKの枕”。清潔さと寝心地を両立した枕が増えている。今回は、夏の寝汗・ニオイ対策にも頼れるおすすめの洗える枕を紹介する。【写真