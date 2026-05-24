「健康のために運動しなきゃ」と思う一方で、ジム通いや激しい運動が負担になっている人も多いのではないでしょうか。和田秀樹氏は、65歳以降に必要なのは“頑張る運動”ではなく、「毎日少し外を歩くこと」だと語ります。著書『65歳からは戦略的ちょいデブ 心が軽くなる「脱・やせ信仰」のススメ』(青春出版社)から、一部を抜粋して紹介します。○食後の散歩が肥満を防ぐ私たちが目指す「動けるちょいデブ」には運動が必要です。