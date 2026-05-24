俳優の吉瀬美智子さん（51）が2026年5月19日、自身のインスタグラムを更新し、「ゆる〜いファッション」のコーデを披露した。「前髪作りました」吉瀬さんは、「前髪作りました」と報告し、新ヘアスタイルでカジュアルなブラックコーデを着こなすショットを投稿。「移動あるので、ゆる〜いファッション」とコーデについて説明していた。インスタグラムに投稿された写真では、カラフルなデザインの黒い半袖トップスと黒いパンツを着