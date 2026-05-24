先生と友だちと「対人関係の悩みごと」とおうちサポート 友だちの力は大きい 子どもにとって、友だちの影響は大きなものです。友だちがいるからがんばれる、やってみようとチャレンジできることもあるかもしれません。 小学校低学年のころは、教室での席が近い、通学路が途中まで同じ、好きなキャラクターが同じなど、身近な共通点から友だちになることもあります。一緒に遊ぶ仲間でくっついたり離れたりす