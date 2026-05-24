ウォッチングのルールとマナー 猫の観察に没頭するあまり、その地域の人々に迷惑をかけてしまってはウォッチャー失格。地域猫活動をしている地域なら活動内容を学び、猫のいる寺社やお店なら事前に目的を伝えておくなど、ルールとマナーを守ることが第一です。不審に思われないよう、「猫観察中」と書いた腕章をつけるのもいいでしょう。また、猫にとって「空気のような存在」になるよう心がけ