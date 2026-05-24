◆ナガセケンコー杯第３５回北海道支部春季リーグ戦第３節旭川道北ボーイズ８−１ようていボーイズ（２３日・岩見沢栗沢）リーグ戦５試合が行われた。旭川道北ボーイズは５回コールドでようていボーイズを下し、リーグ戦初白星。コールド勝ちで今リーグ戦初勝利を手にした。初回に先制を許したが、直後の攻撃で５点を奪い逆転に成功。最後は８―１と突き放した。３回から２番手で登板した左腕・北島叶翔主将（３年）は３回無