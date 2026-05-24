◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１８節いわき０―０（４PK２）藤枝（２３日・藤枝サ）Ｊ２藤枝ＭＹＦＣはホームで行われたＪ２いわき戦を０―０で突入したＰＫ戦の末、２―４で落とした。特別大会リーグ戦を３連勝で締めくくることはできなかった。勝ち点で並んでいたいわきとの直接対決を落としたことで、順位は４位から５位に後退した。Ｊ２ジュビロ磐田は、Ｊ２札幌に１―０で勝利し８位とした。３０日からのプレーオ