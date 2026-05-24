日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は２４日、ＭＣを務める俳優・中山秀征不在で生放送された。２３日の放送回で同局の田辺大智アナウンサーが「ヒデさん、早めの夏休みということで」と理由を発表していた。この日は同局の安村直樹アナが「本日もヒデさんは早めの夏休みのためお休みになります」と告知し、「ヒデさん不在ということで非常に不安です」とコメント。さらに「緊張