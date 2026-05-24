◆米大リーグレッドソックス２―４ツインズ（２３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２３日（日本時間２４日）、本拠地・ツインズ戦の先発を外れ、２試合連続ベンチスタート。３点を追う９回１死一、二塁で代打出場した。一発出れば同点の場面だったが、２ボール１ストライクから右腕モリスの９５・３マイル（約１５３・４キロ）シンカーを打たされて二ゴロに