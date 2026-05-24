◆静岡県高校総体サッカー▽３回戦聖隷クリストファー１―０富士市立（２３日、富士市立高グラウンド）３回戦７試合が行われた。聖隷クリストファーがシード校の富士市立を１―０で破り、４強入りした２０２４年以来、２年ぶりの８強入り。後半３６分に途中出場したＭＦ藤山りゅう（１年）が、直後に決勝点を奪った。静岡学園は７―０で清水桜が丘に快勝。東海大静岡翔洋が登場する準々決勝は３０日に行われる。聖隷の背番号