まるで料亭で出てくるような味わい深いおいしさが楽しめる、絶品おかずを簡単に用意できるレシピがあります。それは、「しいたけ」が劇的においしくなる焼き方ワザ！ ちょっとしたひと工夫をするだけで、ワンランクアップしたしいたけの旨味が堪能できますよ。あと一品ほしいときにも重宝する、簡単レシピをお試しあれ。 しいたけがおいしくなる焼き方「酒＆塩」がポイント！ １.まず、火の通りがよくなるように、表面に切り込み