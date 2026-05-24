秀吉が死罪を命じられるのは2度目だが武田信玄（高嶋政伸）亡きあと、織田信長（小栗旬）にとってやっかいな存在は上杉謙信（工藤潤矢）だった。その謙信が能登（石川県北部）に侵攻し、さらに南下しようとしたため、七尾城（石川県七尾市）を守っていた長続連は信長に救援を求めた。信長も謙信の南下は食い止めたいので、同じ北陸の北庄城（福井市）を居城とする柴田勝家（山口馬木也）を総大将とする、4万の援軍が送られた。天