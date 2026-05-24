初夏になると鮮度抜群のイカが出回り、海鮮好きにはたまらない季節がやってきます。ジュワッと揚げたてのイカリング、とろ〜りやわらかな煮物まで、イカの魅力を存分に味わえる絶品レシピを3つピックアップしてご紹介します！■【人気レシピNo.1】サクッ＆ふんわり衣がたまらない！絶品「イカのふんわりサクッと揚げ」初夏のイカ料理といえば、サクッと揚げたてのイカリングは外せません。ベーキングパウダーを混ぜ込んだ衣は、サ