ブルワーズのパット・マーフィー監督（67）が23日（日本時間24日）、本拠でのドジャース戦前に会見に臨み、大谷翔平投手（31）への対策について話した。前日の試合では、大谷に対して1安打1四球を与え、犠飛による打点も許した。他の打者を封じたことによって打線を分断し、勝利を収めたが、大谷を抑えることが勝利への最短距離には違いない。「もちろん、大谷には左投手を当てたいと思っている」と対策の一端を口にした。昨