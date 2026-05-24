「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）阪神が４連勝で今季最多の貯金１０とした。先発・村上頌樹投手は３安打で今季初完投初完封となる３勝目を挙げた。打線はドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が五回に中前へプロ初の決勝打となる先制２点適時打を放った。デイリースポーツ評論家の井川慶氏は村上について「失投がほぼなく、投球面で隙がなかった。味方のミスにも動じず抑える姿はさすがエース」と絶賛した◇